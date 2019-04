Terza stagione consecutiva al via nel paraciclismo per la Maniga Paracycling Team

Tempo di vernissage per la Maniga Paracycling Team al terzo anno consecutivo di attività nel paraciclismo a livello nazionale: una società di matrice abruzzese e molisana che ha in Luca Pizzi la mente e l’anima di questo sodalizio costituito prevalentemente da ciclisti disabili con l’obiettivo di far emergere le proprie qualità tecniche ed atletiche per dimostrare che, nonostante la disfunzione fisica, si va ben oltre i limiti e le barriere grazie alla voglia di praticare sport.

Lorena Ziccardi, Domenico Fantini, Alberto Del Ry, Alberto Catena, Michele Piacquadio e Francesco Arena sono gli elementi di punta del team che ha nel mirino le prove di Coppa Europa a Marina di Massa in Toscana e a Verolanuova in Lombardia, il prestigioso appuntamento di Coppa del Mondo a Corridonia nelle Marche e i campionati nazionali strada e cronometro a Bassano del Grappa in Veneto.

La presentazione del nuovo roster è avvenuta il 30 marzo scorso all’Hotel Ristorante La Masseria a Piazzano di Atessa alla presenza di Mauro Marrone (presidente del comitato regionale FCI Abruzzo e delegato regionale FCI Molse), Michele Cataldo (presidente del comitato provinciale FCI Chieti), Gianluca Praitano (delegato CIP Molise), degli sponsor e di tutto il direttivo al gran completo per affrontare una nuova stagione carica di entusiasmo e all’insegna delle nuove sfide.

Di rilievo il supporto istituzionale dell’Inail Molise e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico Molise), oltre a quello degli sponsor Selmec, Banca Credito Cooperativo Sangro Teatino, Rudy Project, Orthosan, Protek, Faicom, Giobby.com e Farmacia Verna.

Vernissage Maniga Paracycling Team sul canale Youtube della rubrica A Ruota Libera al link https://www.youtube.com/watch?v=8KyItrEA-jU

Credit fotografico CIP Molise