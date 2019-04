Ottimi risultati per i piloti Domenico Di Marco e Angelo Rotolo del Bikegarage Racing Team

Nel fine settimana del 6 – 7 aprile ha preso il via la Coppa Italia stagione 2019, al Misano World Circuit Marco Simoncelli con ben 350 piloti in gara.

Riconfermate in pista le classi: Amatori base e avanzati 600 e 1000, Amatori PRO 600 e 1000, Dunlop cup 600 e 1000, il monomarca Yamaha R3 cup e la Pirelli cup 600 e 1000.

Il programma del venerdì e del sabato ha visto turni di prove libere per tutte le classi e le qualifiche. Domenica, dopo il consueto warm up della mattina, il fitto programma di gare ha avuto inizio già alle 9.55. In tarda mattinata anche il Bikegarage Racing Team, con i suoi piloti Domenico di Marco #96 e Angelo Rotolo #26, si è messo alla prova con la prima difficile gara di inizio Campionato.

Numerose sono state le incertezze nei giorni precedenti alla gara, vista la rottura del motore della moto di Domenico Di Marco #96, ma alla fine, ancora una volta, il pilota di punta del Bikegarage Racing Team ci ha regalato forti emozioni con uno splendido 3°posto di categoria, 1°posto come giro veloce in gara e un 4°posto assoluto in gara.

Grandi soddisfazioni ha regalato anche il nuovo pilota del Team Angelo Rotolo #26, che dopo una partenza con contatto in rio con altre moto, scivola in 23° posizione migliorando però il suo tempo personale durante la gara. Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo sicuri che i nostri piloti riserveranno a tutti gli appassionati ancora tante sorprese e emozioni. Seguiteci in pista e sulla pagina facebook BikeGarage Team Corse!