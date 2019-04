San Salvo: al via i lavori di manutenzione delle strade, si parte da via Cavour

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino del manto stradale in diverse strade comunali. Gli interventi sono partiti da via Cavour con chiusura del tratto di strada a partire da ieri sera alle ore 20 per poter consentire i lavori. La manutenzione riguarderà nei prossimi giorni anche via Fontana Nuova, via Petrarca, via Fabio Filzi, via Cavour, via Roma, piazza Europa, traversa via Savoia e tratto di corso Garibaldi compreso tra piazza Europa e via Petrarca.