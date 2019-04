Vinitaly: Molise, fra le cantine presenti l'unica cooperativa è la San Zenone di Montenero

Fra le varie cantine molisane presenti a Vinitaly, la più grande esposizione di vini in corso di svolgimento a Verona, vi è anche la cantina “San Zenone”. Ubicata a Montenero di Bisaccia, la San Zenone occupa, fra gli espositori molisani, un posto particolare essendo l’unica Cooperativa vitivinicola della regione presente quest’anno a Vinitaly.

Tintilia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Trebbiano oltre che Falanghina, i vitigni coltivati dai soci della cooperativa, i cui vigneti si trovano sui territori di numerosi centri del Basso Molise, da Montenero a Campomarino, passando per Termoli, Petacciato, Guglionesi e Mafalda, per citarne alcuni. Gli esperti viticoltori della cooperativa affidano ogni anno il frutto del loro lavoro all'enologo della cantina, sotto la cui guida nascono vini che si stanno sempre più affermando sui mercati nazionali ed esteri, a riprova che facendo squadra si possono raggiungere ottimi risultati in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi.

Alla guida della Cooperativa, la cui compagine sociale ammonta ad oltre un centinaio di Soci, è stato eletto lo scorso mese di gennaio 2019 l’imprenditore agricolo Gianni De Nisi.