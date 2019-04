Rifacimento del manto stradale, Pd "Siamo soddisfatti, ma quale il criterio utilizzato?"

Sono iniziati stamane i lavori di rifacimento di alcune strade cittadine. Esprimiamo la nostra piena soddisfazione segno che le sollecitazioni da noi più volte sollevate sono state recepite e ascoltate. Ciò che non comprendiamo è però il criterio di scelta di alcune vie a discapito di altre le cui condizioni sono nettamente e visibilmente peggiori. A tal proposito ci auspichiamo che l’Assessore alla Manutenzione Lippis dia quanto prima risposte in merito. Auspichiamo inoltre che tali interventi proseguiranno a breve sull’intera città e non a macchia di leopardo.