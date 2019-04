Pulizia delle strade a San Salvo, il programma di aprile

Nuovo intervento straordinario per lo spazzamento e la pulizia delle strade e dei marciapiedi cittadini. Lo ha predisposto l’assessore alla Manutenzione e Ambiente Giancarlo Lippis rendendo operativo il programma per il mese di aprile concordato con il sindaco Tiziana Magnacca.

Nel dettaglio è stato redatto un apposito calendario con le strade interessate dallo spazzamento anche con l’utilizzo dell’idropulitrice. In particolare a più riprese la Sapi provvederà alla pulizia di via Roma, corso Umberto I, piazza Giovanni XXIII, piazza Artese e vicoli limitrofi, corso Garibaldi, piazza San Nicola, strada Savoia, via Duca degli Abruzzi, rione marina, corso Umberto e centro storico.

“La scelta delle strade e del periodo non è stata casuale – spiega l’assessore Lippis – ma è frutto della programmazione anche in vista delle manifestazioni in onore di San Vitale e delle prossime festività pasquali. Si confida, comunque, nel senso di civismo dei nostri concittadini”.

Appositi divieti verranno collocati per indicare il giorno e gli orari del programma di spazzamento e lavaggio delle strade.