Abruzzo maglia nera tra le regioni d'Italia per l'erogazione di credito alle piccole imprese

Abruzzo maglia nera tra le regioni d'Italia nel 2018 per l'erogazione di credito alle piccole imprese. Lo svela la ricerca condotta per la CNA Abruzzo dal ricercatore Aldo Ronci, che ha analizzato i dati riepilogativi dell'anno passato diffusi dalla Banca d'Italia. Un primato che fa il paio con la scarsità di strumenti pubblici - soprattutto da parte della Regione - messi a disposizione per sostenere l'accesso ai finanziamenti del sistema bancario da parte delle imprese. A fare il punto della situazione, presenti il presidente e il direttore della CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, oltre al direttore di Fidimpresa Abruzzo, Adriano Lunelli, è lo stesso curatore dell'indagine. Nel 2018 il credito alle piccole imprese ha subito un'allarmante flessione di 114 milioni di euro, mentre quello alle imprese medio grandi è cresciuto di 90 milioni. In valori percentuali, il credito alle piccole imprese (meno di 20 addetti) è decresciuto del 3,9%, mentre quello italiano è calato dell'1,1%.