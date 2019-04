Emergenza ambientale Civeta: D'Amico, Tambelli e Pollutri "Solidarietà ai lavoratori"

In merito alla convocazione di un Consiglio comunale straordinario sull’emergenza rifiuti e sulla sicurezza ambientale presso il CIVETA, ancora nessuna risposta da parte dell’Amministrazione comunale di Cupello in riferimento alla richiesta dei Consiglieri D’Amico, Tambelli e Pollutri. Nel frattempo si sta determinando un’ emergenza ambientale, causa la non coltivazione delle discariche presenti. I consiglieri comunali D’Amico, Tambelli e Pollutri esprimono piena solidarietà ai lavoratori dell’impianto lasciati a se stessi senza capire quali saranno i tempi di reimpiego e del loro futuro lavorativo e soprattutto quale sarà il destino dell’impianto stesso.