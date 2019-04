Abruzzo, nasce la rete degli Istituti tecnici per la formazione post diploma

Meccanica, agroalimentare, energia, moda, ICT, trasporti e servizi logistici, sono i settori, secondo Confindustria, dove mancano almeno 290 mila figure professionali tecniche per fare Industria 4.0. La regione Abruzzo si è attrezzata per rispondere a questa esigenza del mercato del lavoro attraverso l’offerta formativa altamente qualificata e variegata dei 5 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI ABRUZZESI, SCUOLE DI ALTA TECNOLOGIA POST-DIPLOMA operanti proprio nei settori Meccanica, meccatronica a Lanciano (Ch), Efficienza energetica a L’Aquila, Agro-alimentare a Teramo, Sistema moda a Pescara, Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona - (Ch).

Per chi ancora non li conoscesse, saranno ben due gli open day organizzati dal Sistema ITS regionale: l’8 aprile a Teramo e il 9 aprile a Lanciano (Ch) finalizzati a sensibilizzare, orientare ed informare gli studenti e le loro famiglie sulle nuove opportunità di specializzazione offerte dopo il diploma.

Finanziati dal MIUR e dalla Regione, gli ITS rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese. Essi offrono ai giovani percorsi di specializzazione tecnica di 2 anni completamente GRATUITI, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello duale di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca, enti locali, sistema scolastico e formativo.

Le Fondazioni ITS, grazie alla forte collaborazione con il mondo dell’impresa presente al proprio interno, consentono una formazione specialistica e spendibile e ad alto tasso di placement nell’attuale mercato del lavoro.

Le mattinate vedranno la partecipazione di Piero Fioretti, Assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Abruzzo, Carlo Di Michele dell’Ufficio Scolastico Regionale, Isabella Narcisi ANPAL Servizi e i 5 Presidenti delle Fondazioni ITS: Gilberto Candeloro, ITS Sistema Meccanica, Lanciano (Ch), Italo Lupo, ITS Moda, Pescara, Carlo Imperatore, ITS Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile, L’Aquila, Giovanni Di Giosia, ITS Agroalimentare Teramo, Alfonso Di Fonzo, ITS Mobilità Sostenibile, Ortona (Ch).

Il clou della mattinata sarà rappresentato dallo spettacolo “ITS My life Pro-Gettati nel Futuro”del Teatro educativo di Bologna,una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS scritta per i ragazzi delle scuole superiori. Un format teatrale in cui, con una modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo percorso di specializzazione.

Saranno presenti oltre 1000 studenti delle classi V e IV provenienti da tutte le scuole della regione, ai quali le Fondazioni ITS presenteranno la loro offerta formativa altamente professionalizzante e soprattutto immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Gli eventi sono co-progettati da tutti gli ITS, in collaborazione con la Regione Abruzzo, USR Abruzzo e i Poli Tecnico Professionali e cofinanziati dal MIUR.

SI ALLEGA PROGRAMMA:



ORIENTAMENTO AGLI ITS DELLA REGIONE ABRUZZO

LUNEDI’ 8 APRILE 2019

TERAMO– “Auditorium Parco della Scienza” via Antonio de Benedictis n. 1

ORE 9.30 – 13.00

MARTEDI’ 9 APRILE 2019

LANCIANO (CH) – “Cinema Maestoso” via V. Bellisario, 41

ORE 9.30 – 13.00

Programma:

9.30-9.45 Saluti istituzionali

Piero Fioretti, Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione – Regione Abruzzo

Isabella Narcisi ANPAL - Qualificazione servizi e politiche nelle Università e negli ITS - Regione Abruzzo

9.45 – 12.30 MY LIFE – PRO-GETTATI NEL FUTURO

Lezione spettacolo di orientamento agli ITS (a cura del Teatro Educativo di Bologna)

I parte Motivazionale

Presentazione sistema ITS e dei 5 ITS operanti in Abruzzo

Carlo Di Michele, USR Abruzzo

Gilberto Candeloro, ITS Sistema Meccanica, Lanciano (Ch)

Italo Lupo, ITS Moda, Pescara

Carlo Imperatore, ITS Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile, L’Aquila

Giovanni Di Giosia, ITS Agroalimentare Teramo

Alfonso Di Fonzo, ITS Mobilità Sostenibile, Ortona (Ch)

II Parte Motivazionale

Moderatrice: Leda D’Alonzo, giornalista