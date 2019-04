Consegnate 23 borse di studio 'Fondazione Centrocinquantesimo' di Bper

Ventitré borse di studio "Fondazione Centocinquantesimo" di Bper Banca (otto da 700 euro e quindici da 500 euro) sono state consegnate a Lanciano agli studenti meritevoli delle province di Chieti, Pescara, Teramo e Isernia, relativamente all'anno scolastico 2016-17. Per BPER Banca hanno partecipato Guido Serafini, Responsabile Direzione Territoriale Adriatica, Nerino Di Loreto, Vicario Direzione Territoriale. "Il nostro istituto - ha spiegato Serafini - conferma anche in questa occasione di tenere in grande considerazione la formazione e la crescita dei giovani. Oggi premiamo ventitré studenti che si sono distinti per i loro meriti e che rappresentano dunque una prospettiva importante per il futuro della società nonché un grande orgoglio per il nostro territorio. A loro faccio i migliori auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni". Complessivamente quest'anno vengono consegnati 240 assegni (160 da 500 euro e 80 da 700 euro) in tutta Italia.