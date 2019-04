San Salvo: aperte le candidature per i voucher destinati alle donne, scadenze il 15 aprile

Riaperti i termini per le candidature per i voucher destinati alle donne che lavorano o in cerca di occupazione, inoccupate/disoccupate frequentanti una attività di formazione o titolari di una borsa lavoro/tirocinio formativo, (che si trovino nella condizione di dover assistere familiari o parenti acquisiti minori di età non superiore ai 12 anni compresi i minori adottati o affidanti, diversamente abili o anziani non autosufficienti fino al

2° grado genitori, figli, nonni, nipoti; fratelli e sorelle, suoceri, cognati).

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI SAN SALVO

SCADENZA 15 APRILE 2019