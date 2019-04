Scuola, arriva il mega ponte di primavera: fino a 10 giorni di vacanza per gli studenti

Buone notizie per gli studenti che con il super ponte di primavera che si avvicina, potrebbero restare a casa anche per 10 giorni. Per gli studenti le vacanze inizieranno il 18 aprile, un giovedì, giorno di chiusura per la maggior parte degli istituti scolastici in vista delle vacanze pasquali (21 e 22 aprile). In Abruzzo si prolungherà fino al 25, Festa della Liberazione, che cade di giovedì e in questo caso, allungando le vacanze fino a domenica 28 aprile, festa di San Vitale a San Savo, si potrà beneficiare di un mega ponte. Neanche il tempo di tornare tra i banchi che il 1 maggio le scuole saranno di nuovo chiuse per la Festa dei lavoratori.