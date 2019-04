'Il Re Leone- il Musical', ultima replica domenica 14 aprile

Torna in scena per l'ultima replica Il Re Leone - il Musical, lo spettacolo da record della Compagnia Orizzonte Teatro.

Il cast, che ha emozionato e fatto sognare più di quattromila spettatori, vi dà appuntamento al Politeama Ruzzi di Vasto domenica 14 aprile alle 20.30.

Le prevendite sono disponibili presso il Bar Walter, in via Ciccarone a Vasto, e la Casina delle Rose, in via Roma a San Salvo.

Regalatevi la magia di una fiaba senza tempo.

Per info e prenotazioni seguite la pagina Facebook "Compagnia Orizzonte Teatro".