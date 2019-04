Elezioni Presidenti Circoli Diurni Anziani, “La mancata convocazione del consigliere Mariotti è una grave inadempienza”

Contestiamo con fermezza la mancata convocazione del consigliere del Pd Gianni Mariotti quale membro del CdA dei Circoli diurni Anziani “Sparvieri” e “Labrozzi” alle elezioni dei Presidenti dei rispettivi Circoli avvenute nelle giornata di ieri 9 aprile.

Riteniamo tale mancata convocazione del consigliere Mariotti una grave inadempienza e una assoluta mancanza di rispetto del ruolo del consigliere all’interno del CdA e delle regole stabilite nel regolamento.

Ma sui circoli diurni anziani la maggioranza di centrodestra a quanto pare pecca sempre di “dimenticanze”. Ricordiamo che la nomina del consigliere Mariotti quale membro del CdA è avvenuta il 13 Marzo 2018 a seguito dell’interpellanza del gruppo consiliare del Pd che, per dimenticanza della maggioranza di centrodestra come ammesso dall’assessore Faienza in assise civica, non era stato nominato nessun membro dell’opposizione. Nomina che, ricordiamo, sarebbe dovuta avvenire nel corso del primo consiglio comunale tenutosi nel luglio 2017.

E' stato solo grazie al buon lavoro e al rispetto delle regole proprie del Partito Democratico che si è potuto sopperire a tale mancanza.

Concludiamo volendo ritenere tale "doppia" dimenticanza quale superficialità di operato da parte della maggioranza di centrodestra. Alle loro superficialità, haimé, ci siamo abituati. Ma se la maggioranza di centrodestra pensa ancora di “cantarsela e suonarsela” da sola, ora deve sapere che il Partito Democratico non transige più. Siamo per la trasparenza, sempre e comunque! È bene che inizi ad esserlo anche la maggioranza.