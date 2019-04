Al pronto soccorso occorrono rinforzi?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' arrivata in redazione la segnalazione da parte di una cittadina che si lamenta per le condizioni non proprio efficienti del pronto soccorso.

Riceviamo e pubblichiamo.

"Salve.. Vorrei informarvi di una notizia sull' ospedale di Vasto: ieri sera al pronto soccorso ho visto un solo dottore in servizio e un delirio gente che aspettava da ore... Una mia amica è stata investita e ha aspettato tre ore per essere visitata.

Non credo sia giusto evorrei che tutti sapessero che il pronto soccorso ha bisogno di dottori poichè i casi di emergenza sono tanti"