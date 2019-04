La classe 1954 di San Salvo adotta un seminarista in India: è diventato sacerdote

La donazione per l'adozione di un prete in India va a buon fine. Herman Erget, ha da poco ricevuto l'ordinazione sacerdotale dopo un seminario in Poona. E' stata la buona azione della classe 1954 di San Salvo che cinque anni fa in occasione della festa per festeggiare il traguardo dei 60 anni ha deciso di organizzare una raccolta fondi a sostegno di un giovane seminarista. Promotrice dell'iniziativa è stata Gabriella Ciavatta insieme a Annalucia Artese e Annamaria D'Amelia che guidate da don Michele Carlucci, all'epoca parroco della chiesa di San Nicola, e dal diacono Alfonso Monaco, hanno consegnato il ricavato alla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, che nasce proprio con lo scopo di formare sacerdoti locali, capaci di annunciare il vangelo e far crescere la Chiesa in mezzo al loro stesso popolo sostenendo la costruzione di nuovi seminari.

"E' una bella notizia", afferma Gabriella Ciavatta, "Con un piccolo contributo siamo riusciti ad avverare il sogno di un giovane che non aveva possibilità economiche sufficienti per proseguire gli studi", continua, "Vogliamo che questa azione sia da esempio anche a chiunque altro abbia intenzione di devolvere delle somme di denaro in beneficenza". Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dal sindaco Tiziana Magnacca che aveva partecipato alla festa del 60esimo e appoggiato con favore la decisione del gruppo. "Nel corso di quest'anno abbiamo intenzione di organizzare una cena per festeggiare i 65 anni e molto probabilmente adotteremo un altro studente per il medesimo scopo", ha annunciato Gabriella, "Il prossimo desiderio potrebbe essere quello di incontrare e conoscere un giorno il figlio spirituale che tutto il nostro gruppo ha aiutato".