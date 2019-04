“Avanti il prossimo”, sabato 13 aprile una giornata per ricordare la GMG di Panama

“Avanti il prossimo” è il tema scelto dalla Pastorale giovanile per chiamare a raccolta a Vasto sabato 13 aprile i giovani della diocesi di Chieti-Vasto per proseguire nel cammino di approfondimento della Giornata mondiale gioventù che si è svolta nello scorso gennaio a Panana. In quell’occasione Papa Francesco ha scelto come tema della 34esima GMG le parole di Maria all’annuncio dell’Angelo Gabriele dal Vangelo di Luca: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”.

“L’incontro in programma sabato prossimo a Vasto – spiega don Nicola Florio responsabile diocesano della pastorale giovanile – consentirà alle centinaia di giovani che risponderanno al nostro invito di riflettete sul tema del servizio. Per questa ragione abbiamo scelto il brano del buon samaritano: i giovani sono chiamati a farsi prossimi dei bisognosi”.

Come luogo della GMG diocesana 2019 è stato scelto l’Oratorio Don Bosco in via San Domenico Savio. L’accoglienza è prevista a partire dalle ore 15.30. Dopo la preghiera e la riflessione introduttiva di mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, ci saranno i racconti di alcune esperienze di servizio sul tema “Una Chiesa che serve” coordinati da Stefania Menna della Caritas diocesana. Interverranno Maurizia e Maurizio Fratamico dell’Associazione Nuovi Orizzonti di Vasto, Franco Di Nucci e Luca Fortunato della Comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto e Chieti), Suor Alessandra Smerilli, salesiana ed economista, e don Pier Jabloyan, direttore della comunità salesiana di Aleppo. A seguire verranno allestite cinque tende tematiche per approfondire le esperienze di questi sei testimoni.

Due spazi saranno invece riservati alle confessioni e all’adorazione eucaristica e per finire la festa con musica, giochi e animazione.

PROGRAMMA

15:30 Accoglienza

16:00 Preghiera e riflessione del nostro Arcivescovo, Padre Bruno

16:30 Una Chiesa che serve (Stefania Menna, coordinatrice progetti e opere segno - Caritas diocesana)

Il racconto di alcune esperienze di servizio:

Maurizia e Maurizio Fratamico, Associazione Nuovi Orizzonti di Vasto

Franco Di Nucci, Comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto

Luca Fortunato, Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti

Suor Alessandra Smerilli, Salesiana ed Economista

Don Pier Jabloyan, direttore della comunità salesiana di Aleppo

17:15 Tende

“Affetto o emozione?” - Dalle sensazioni, alle emozioni, ai sentimenti… (Maurizia e Maurizio Fratamico)

"Oltre le sbarre c'è di più" - Rinascere dal carcere (Franco Di Nucci)

“La matematica dell’amore” - I giovani, i poveri e il senso della vita (Luca Fortunato)

"Chi dice donna dice... dono" - Donne, lavoro e tempi moderni (Suor Alessandra Smerilli)

"Quando il prossimo è lontano” - Siria e dintorni… (Don Pier Jabloyan)

19:30 Festa, musica, giochi e animazione