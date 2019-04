Taglio abusivo dei boschi in provincia di Chieti, 6 persone denunciate

Sei persone sono state denunciate, 24 i trasgressori sanzionati per un importo complessivo di 158 mila euro e due aree boschive sono state sottoposte a sequestro nell'ambito dei 181 controlli su 36 persone che i militari delle stazioni Carabinieri Forestale dipendenti dal Gruppo di Chieti hanno effettuato nel primo trimestre 2019, controlli che hanno riguardato le utilizzazioni boschive e che avevano l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme che disciplinano le operazioni di taglio dei boschi. Sono state contestate violazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, e i reati di danneggiamento distruzione o deturpamento di bellezze naturali e furto aggravato di legname. In un caso è stato riscontrato il taglio di oltre 1.200 metri quadrati di bosco di latifoglie con la tecnica del taglio raso in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in un'altra area è stato accertato il taglio abusivo di 19 piante di alto fusto, mentre in un bosco di proprietà comunale è stato rilevato un furto di legna.