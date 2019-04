San Salvo, gioca 3 euro al "10 e Lotto 5 minuti" e ne vince 100mila

Gioca 3 euro e ne vince 100 mila. Questa volta la fortuna si ferma a San Salvo alla tabaccheria di Giuseppina Budano in via Grasceta. Il fortunato vincitore ha giocato al "10 e Lotto 5 minuti" indovindando 9 numeri su 10. Se avesse indovinato anche il decimo numero avrebbe vinto 5 milioni di euro. "Sono contenta della vincita", afferma la titolare che gestisce l'attività da 17 anni e che mantiene il massimo riserbo sull'identità del vincitore, "spero possa passare una bella Pasqua e che la mia attività possa portare di nuovo fortuna a qualcun'altro". La tabaccheria di Giuseppina non è estranea alle vincite, infatti molto spesso vengono vinte diverse somme, anche se meno consistenti.