Cancelli chiusi al Civeta, i sindaci del comprensorio chiedono l’intervento del commissario regionale

E’ dietro l’angolo il rischio di danno ambientale per i nostri territori comunali se la gestione commissariale non troverà in maniera tempestiva adeguate soluzioni.

La responsabilità della chiusura dei cancelli non può certamente essere addebitata né ai Comuni né (quanto al costo) ai cittadini. Occorre un urgente intervento della commissario regionale per trovare adeguate soluzioni in altri impianti regionali per liberare le nostre case dai rifiuti oramai accumulati da mercoledì.

Senza imputare alcun costo a carico dei nostri cittadini, ma soprattutto trovando subito alternative per non perdere tempo ulteriore.

I sindaci

Angelo Marchione (Furci), Saverio Di Giacomo (Monteodorisio), Alfonso Ottaviano (Scerni), Tiziana Magnacca (San Salvo) e Mimmo Budano (Villalfonsina)