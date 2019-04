Tiziana Magnacca sale sul Carroccio, “Nuova sfida per la mia città”

E’ tempo di alzare lo sguardo per guardare avanti non dimenticando le radici e avendo il coraggio di osare per restare fermi nelle posizioni che meglio interpretano gli obiettivi di una politica prossima alla gente ed ai territori" con queste parole, accompagnate da un ringraziamento ai vertici della Lega Abruzzo, in primis al coordinatore regionale Bellachioma, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha annunciato la sua decisione di entrare nella Lega, nel partito di Matteo Salvini che ha definito

"una nuova sfida per la mia città ed il mio territorio".

Commentando l'adesione della Magnacca, i responsabili provinciali della Lega Tagliente e Mammarella hanno voluto sottolineare come essa irrobustisca la già ricca pattuglia di amministratori uscita dalle elezioni dei mesi scorsi e foriera di ulteriori ingressi che verranno annunciati nelle prossime ore. " La Lega - hanno dichiarato con soddisfazione - è ormai l'approdo di quanti, in un panorama politico, sociale ed economico radicalmente cambiato negli ultimi tempi, non trovano più risposte e stimoli culturali nelle vecchie formule".