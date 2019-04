Incidente in galleria sull’A14: 4 mezzi coinvolti e 2 feriti, 3 i km di coda

Tre chilometri di coda sull'autostrada A14 in seguito a un incidente avvenuto in galleria, tra i caselli di Atri-Pineto (Teramo) e Città Sant'Angelo-Pescara nord, in direzione sud. Nel tamponamento, che ha coinvolto quattro mezzi, due persone sono rimaste ferite, ma, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto ci sono tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade. Gli interventi sono coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).