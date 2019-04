La pasticceria "Il Capriccio" di San Salvo dona un uovo gigante e salva un randagio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grazie all'enorme contributo offerto in occasione della Pasqua dalla signora Giuseppina di Zillo e da suo marito, titolari della pasticceria "Capriccio" di San Salvo sita in via Cesare De Titta, i volontari di Amici Di Poldo presenti nel medesimo territorio potranno finalmente salvare un randagio bisognoso di tante cure.

I piccoli gesti che fanno la differenza.

Grazie ancora.