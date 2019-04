Abruzzo, a 92 anni percorre ogni giorno 90 km per vedere il mare

Percorre ogni giorno 90 km per vedere il mare Pasquale Di Marco di 92 anni. L’uomo, ex minatore, ogni giorno guida per arrivare a Giulianova e sedersi di fronte al mare.

Lo ha intervistato Vera TV: In poco meno di tre minuti, Pasquale racconta i suoi 92 anni di vita, trascorsi tra i pozzi minerari, il lavoro di cameriere e contadino. La foto che proprio oggi qualcuno ha deciso di scattare e postare aui social è diventata in poco tempo virale. Una storia di tenerezza e malinconia allo stesso tempo.