Grippa M5S, combattere l’inquinamento acustico

"Trovo sia particolarmente urgente affrontare il problema dell'inquinamento acustico derivante dal trasporto ferroviario sul territorio nazionale e sull'intera rete autostradale nazionale. Il rumore, infatti, rappresenta uno dei principali fattori di criticita' ambientale, con ricadute negative sulla qualita' della vita e sulla salute dei cittadini. I dati a nostra disposizione ci dicono che solo 62 comuni dei 4.688 dotati di classificazione acustica hanno approvato il piano di risanamento acustico previsto da Rete Ferroviaria Italiana, poco piu' dell'1 per cento. Anche nella mia regione, l'Abruzzo, lo stato di attuazione dei piani di classificazione acustica e' largamente insoddisfacente, nonostante la regione si sia dotata di una propria legge sull'inquinamento acustico e di linee guida applicative. Per questo accolgo con favore l'impegno da parte di Rfi e del Governo a portare avanti gli interventi di risanamento acustico, che sono articolati su quindici annualita' e verranno realizzati sulla base delle priorita' individuate". Cosi' in una nota Carmela Grippa, portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera dei deputati in merito all'interpellanza presentata oggi a Montecitorio.

"A tal proposito, e' importante che Rfi si sia impegnata a dare tempestivamente avvio alla progettazione e all'affidamento dei lavori, d'intesa con i comuni interessati. Inoltre, per quanto riguarda la rete autostradale nazionale, come ricordato dal Ministero dell'Ambiente, e' fondamentale che i cittadini abbiano a disposizione diversi strumenti informatici per essere aggiornati sui dati relativi all'inquinamento acustico e dunque poter valutare i livelli di esposizione al rumore. Attualmente queste informazioni possono essere reperite dalla banca dati 'Osservatorio Rumore', tramite l'annuario dei dati ambientali ISPRA e il sito dell'Agenzia Ambientale Europea", conclude Grippa."

