Auto a fuoco dopo aver urtato un muretto sulla SP 51, illeso un 27enne di Petacciato

Questa mattina alle ore 8.30 circa sulla SP51 nel territorio di Petacciato un'auto, una Ford Focus, dopo aver urtato un muretto in cemento, ha preso fuoco. L'incidente si è verificato nei pressi del viadotto che sovrasta l'A14. L’autista, L. B. di 27 anni residente a Petacciato, ha riportato solo qualche lieve contusione ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri di Petacciato per stabilire le cause dell’incidente ed effettuare i rilievi stradali del caso. Probabilmente la causa potrebbe essere stata l'asfalto bagnato.