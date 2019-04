San Salvo cerca un comandante di polizia locale e due agenti, al via il nuovo bando

Al via un altro tentativo per trovare il nuovo comandante della polizia municipale di San Salvo. E' stata pubblicata, sull'albo pretorio del Comune, la determina per avviare la procedura di "reclutamento di un responsabile di direzione organizzativa a tempo determinato per la copertura del posto di comandante di polizia locale". In contemporanea il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale indicando le modalità e il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Tra i requisiti richiesti l'inquadramento nella categoria giuridica D1, quella che manca all'attuale comandante Vincenzo Marchioli. Arrivato nel 2016, Marchioli era stato nominato con un decreto dal sindaco Tiziana Magnacca e ora dovrà restare al comando della polizia locale fino all'arrivo del suo successore ma molto probabilmente continuerà il suo lavoro nell'organico del comando locale ricoprendo un'altra posizione. Al precedente bando diffuso attraverso un avviso di mobilità fra enti avevano risposto due dirigenti con il titolo di istruttore direttivo (D1) ma hanno dovuto rinunciare alla posizione per altri motivi, allungando così la ricerca da parte dell'amministrazione che si sarebbe già dovuta concludere. I possibili candidati a diventare comandante erano Nicola Di Renzo, attualmente in servizio a Lanciano che non aveva ottenuto dalla giunta comunale il nulla osta e Giovanni Laccisotti di Torremaggiore, che non aveva presentato tutta la documentazione necessaria, costringendo il Comune di San Salvo a dichiarare la procedura deserta. Il ricorso alla mobilità era previsto nel piano triennale per il fabbisogno del personale varato dalla giunta a guida Magnacca.