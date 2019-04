Dodici uova giganti all'asta per l'acquisto di un carrello d'emergenza per il centro vaccinale di San Salvo

Oggi e domani domenica 14 aprile le 12 uova Pasquali giganti realizzate dalle signore creative dell'Arte del Saper Fare della Pro Loco di San Salvo in mostra presso il Centro commerciale Insieme a San Salvo verranno messe all'asta. L'incasso verrà devoluto all'Associazione Lory a colori Onlus per l'acquisto di un carrello d'emergenza per il Centro Vaccinale del distretto sanitario di San Salvo. Tutti sono invitati a fare un offerta per l'acquisto delle uova, partendo da un minimo di 80 euro.

Gli interessati possono chiamare il numero 3898936536 oppure possono rivolgersi allo stand dell'Arte del Saper Fare della Pro Loco di San Salvo al centro commerciale Insieme.