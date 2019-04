Buona Domenica delle Palme

Oggi 14 aprile è la Domenica delle Palme.

Si tratta di una ricorrenza cristiana, osservata da cattolici, ortodossi e protestanti. La festa non cade sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno (viene fissata in base alla prima luna piena successiva all’equinozio di primavera). La data della Pasqua per i cattolici oscilla quindi tra il 22 Marzo e il 25 Aprile. Quest’anno la Pasqua sarà celebrata il 21 Aprile, e di conseguenza la Domenica delle Palme è appunto il 14 Aprile.

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, e si ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, avvenuto a cavallo di un asino, mentre la folla ne osannava il nome, agitando rametti di palma e d’ulivo in suo saluto.

La benedizione delle palme è documentata sin dal VII secolo ed ebbe uno sviluppo di cerimonie e di canti adeguato all’importanza sempre maggiore data alla processione.

L’uso di portare nelle proprie case l’ulivo o la palma benedetta ha origine devozionale, come augurio di pace.