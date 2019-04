Blocco dei social in tutto il mondo, dalle 15 si è tornati alla normalità

Sono migliaia gli utenti che a partire dalle ore 12.00 circa stanno segnalando in Italia un malfunzionamento e blocco dei social Instagram e WhatsApp e Facebook. Twitter invece funziona regolarmente.

Il down, che si sta verificando anche in altri Paesi Ue, si verifica un mese dal blocco più lungo mai verificatosi e che si prolungò per 14 ore.

Dalle 15 la situazione sembra tornata alla normalità.