Le “ Big Uova” all’ asta per solidarietà con ”Lory a Colori”

Chi fosse interessato all'acquisto delle Big Uova può contattare la Pro Loco San Salvo al 3898936536 per fare un offerta per l'asta che si chiuderà il giorno di Pasqua partendo da un minimo di 80€.

Il devoluto andrà in beneficienza all'associazione Lory a Colori per l'acquisto di un carrello d'emergenza per il centro vaccinale di San Salvo.

Si invitano tutte le attività del centro di Salvo a ospitare nelle loro vetrine le uova della solidarietà per la tutta settimana santa senza nessun obbligo di acquisto, ma solo per promuovere l'iniziativa.

Nel caso il giorno di Pasqua fosse una bellissima giornata ci sarà l'esposizione in piazza Giovanni XXIII, un attrattiva particolare per stimolare la passeggiata in centro.

Le uova sono state tutte realizzate dalle mani creative di 12 signore del progetto Artigianando con Tutto Gusto della Pro Loco San Salvo.

Tutte le Big Uova hanno come base una struttura metallica realizzata da Emilio Santoro e Raffaele Sabatini. Le signore che hanno poi successivamente decorato le uova una diversa dall'altra con la base di cartapesta sono: Monica Di Pascale, Filomena Cappa, Maria Sabatini, Lorella Soria, Maria Donata Fini, Annamaria Barone, Maria Carile, Marisa Silveri , Lorella Brescia, Filomena Sciascia, Mercedes Villa, Giuseppina Ortolano.