Decennale sisma, dalla Regione riconoscimenti a Letta, Bertolaso, Gabrielli, Chiodi e Cialente

In apertura della seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo di domani, martedì 16 aprile alle 12, nell'Aula "Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, saranno consegnati, in occasione del decennale del sisma del 6 aprile 2009, riconoscimenti a Gianni Letta, Guido Bertolaso, Franco Gabrielli, Gianni Chiodi e Massimo Cialente. Primo punto all'ordine del giorno saranno considerazioni e proposte sul decennale. Su proposta del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di consegnare un riconoscimento ufficiale a quelle figure che si sono distinte per l'impegno profuso e il ruolo ricoperto nel 2009: Gianni Letta, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Guido Bertolaso, capo della Protezione civile; Franco Gabrielli, prefetto dell'Aquila; Gianni Chiodi, presidente della Giunta regionale, e Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila.