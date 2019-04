A rischio la riapertura dei Trabocchi, Pd provinciale: “Dalla Regione risposte immediate”

Esortiamo l’attuale Giunta Regionale e tutti gli enti interessati a lavorare di concerto per trovare una immediata soluzione che da una parte coniughi il rispetto delle normative vigenti e la tutela del patrimonio e dall'altra dia risposte concrete ai tanti operatori dei Trabocchi che vedono a rischio la stagione ormai giunta alle porte.

La presenza dei Trabocchi - che da Ortona a Vasto adornano la nostra costa - sono un simbolo culturale, di identità territoriale e soprattutto un volano per l'economia locale. Mettere a rischio tutto ciò sarebbe un grave danno in primis per gli operatori del settore e poi anche per lo sviluppo, la crescita e la promozione del nostro territorio.

Purtroppo qualche limitato caso di mala gestione sta producendo delle conseguenze drammatiche per molti di loro non potendo programmare la stagione che a breve inizierà. Al tal proposito invitiamo l’assessore al Turismo Mauro Febbo e l’assessore al Demanio Marittimo Nicola Campitelli ad agire e a farlo in fretta per sopperire ai tanti attuali disagi e permettendo così agli operatori di tornare a svolgere con serenità le loro attività.

Esortiamo la Regione Abruzzo a dare risposte immediate prima che sia troppo tardi.