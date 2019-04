Incidente questa mattina a San Salvo in via Strada Istonia di fronte la villa comunale. Un pedone di 90 anni è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 86 anni. L'incidente è accaduto in corrispondenza delle strisce pedonali di fronte al bar dei portici. Sul posto l'ambulanza della Protezione civile Valtrigno e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.