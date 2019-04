Nuovo manto stradale, da domani interventi in altre strade del centro cittadino

Come annunciato qualche settimana fa dall'amministrazione comunale, sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune strade del centro cittadino. Nei giorni scorsi i lavori hanno interessato un tratto di via Cavour, a partire da domani 18 aprile si interverrà su tratto compreso dalla rotatoria con via Istonia e fino all'intersezione con via Roma, via Roma e corso Umberto I (nel tratto di strada compreso da piazza papa Giovanni XXIII e fino all'intersezione con via Roma). Nelle strade in questione dalle ore 12 di domani e fino alle ore 14 di venerdì 19 aprile verrà disposto il divieto di sosta e di transito dei veicoli.