Discariche di Cupello e Furci, il Comitato chiede un incontro con la Regione

Il Comitato Salviamo il Comprensorio del Vastese ha chiesto ufficialmente un incontro ai rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo, dall’assessore Campitelli ai consiglieri membri della seconda Commissione Consiliare, per consegnare le migliaia di firme raccolte sulla petizione contro le discariche che vogliono realizzare a Cupello e Furci e illustrare le criticità che riguardano la gestione del Civeta, con particolare riferimento alla questione della terza vasca sequestrata, e del progetto per la costruzione di una quarta discarica da parte del privato, Cupello Ambiente.

Inoltre, in vista delle elezioni comunali a Cupello, il comitato auspica che vi sia un ampio confronto nella comunità e una chiara presa di posizione dei candidati a sindaco sulla questione della gestione dei rifiuti e sulla questione dello stoccaggio gas Treste, anch’esso al centro di forti criticità a partire dalla contaminazione della falda da arsenico e dalla procedura di bonifica in atto gestita con grandi ed inaccettabili ritardi proprio dal Comune.

Il Comitato, apprendendo della candidatura, tra gli altri, di una sua attivista, Roberta Boschetti, dandole ovviamente un “in bocca al Lupo” e chiarendo che ogni cittadino può decidere di dare un contributo alla vita democratica della comunità, ribadisce la sua equidistanza dal punto di vista partitico. Il Comitato giudicherà i vari candidati, l’amministrazione che uscirà dal confronto elettorale e anche quella che sarà poi l’opposizione sulla base delle azioni che porranno in essere in merito alle questioni ambientali così rilevanti che hanno al centro Cupello.

Saranno tutti schierati con i cittadini per una gestione corretta del Civeta e contro la quarta vasca del privato e la discarica per rifiuti non pericolosi a Furci? Quali atti concreti porteranno avanti? Prenderanno parte alle audizioni in comitato VIA regionale?

In tal senso apprezziamo la richiesta di incontro del candidato Camillo D’Amico che è giunta alcuni giorni or sono al Comitato, incontro che verrà presto organizzato. Ovviamente diamo la massima disponibilità ad incontrare gli altri due candidati a sindaco per poter poi fare un resoconto riassuntivo di quanto detto da divulgare ai cittadini.