Crisi Us San Salvo, il municipio interverrà questa volta?

I Ragazzi delle classi 2008/09/10/11 si trovano senza allenatori poiché questi ultimi hanno disertato ( cosa già accaduta altre volte durante la stagione) perché la società non ha onorato il proprio impegno ad elargire il rimborso spese concordato. Non tutti gli educatori si sono assentati, ma solo quelli delle categorie citate; sono rimasti per svolgere ancora il proprio compito però quei mister abitanti a San Salvo che evidentemente trovano meno gravoso per le loro economie personali il mancato pagamento rispetto ai colleghi provenienti da altri centri del territorio, e forse perché hanno anche uno stimolo maggiore in termini di appartenenza e orgoglio; quella appartenenza e orgoglio che ad oggi purtroppo sta sempre più assottigliando. Sarà comunque dura andare avanti per chi rimane visto il poco materiale in dotazione per la preparazione e la possibilità di trovare i campi chiusi a causa delle morosità accumulate durante l’anno. Le istituzioni municipali dovrebbero ad oggi, cosa non fatta tempestivamente, prendere visione e prendersi in carico la spiacevole situazione, provando a salvare o a mettere fine a 50 anni di calcio in città.