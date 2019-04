Streetworkout Vasto 2019, il 5 maggio la seconda edizione

Torna a Vasto lo Streetworkout,l’ultima frontiera del fitness, dopo il grande successo ottenuto nel 2018 con 130 presenze, il 5 Maggio si terrà la seconda edizione organizzata dalla Polisportiva Coccinella, con sede all’interno del Centro Sportivo San Gabriele,che è riuscita a portare il nuovo format, ormai popolarissimo nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Genova e tante altre, anche a Vasto dove walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale si fondono per regalare ai partecipanti esperienze INDIMENTICABILI.

Lungo il percorso, nelle circa 2 ore di evento, si alternano camminata, stazioni di fitness e soste dedicate ad ammirare le bellezze del nostro patrimonio artistico e naturale,il tutto caratterizzato dall’utilizzo delle cuffie e guidati dagli istruttori.

Lo streetworkout è per tutte le età, indipendentemente dalla preparazione atletica!

La Polisportiva vi aspetta numerosi per rendere l’evento ancor più emozionante ed unico. Per informazioni e prenotazioni potete contattare il 3277842369 o recarvi presso il Centro Sportivo San Gabriele in via Silvio Pellico a Vasto.