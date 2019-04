San Salvo: avviso per il 'sostegno al reddito' per 16 disoccupati

Il Comune di San Salvo ha approvato l’organizzazione del servizio di sostegno economico mediante interventi lavorativi e formativi denominata “Sostegno al reddito” finalizzata a dare un sostegno economico ad un lavoratore disoccupato in cambio di una prestazione lavorativa per salvaguardarne anche la dignità della persona. Gli interventi sono destinati a 16 soggetti che dovranno occuparsi del servizio manutenzione per la durata di 3 mesi, individuati tra i richiedenti il beneficio ed individuati tra le seguenti categorie:

- disoccupati da almeno 3 mesi;

- disoccupati con minori a carico,

- disoccupati con minori con sfratto abitativo esecutivo in atto;

- disoccupati con invalidità civile.

L'iniziativa è da ricondursi all’attività di inclusione sociale prevista dal Piano Sociale della Regione Abruzzo e dovrà essere avviata entro il mese di maggio. Il progetto interesserà i seguenti servizi da svolgersi presso: servizio Manutenzione per pulizia di parchi, di giardini e delle aree circostanti le scuole e strutture comunali – aree verdi e addetti all’utilizzo di macchine operatrici.

La somma complessiva messa a bilancio è di 30 mila euro e verrà retribuito un compenso mensile di € 400,00 nette per le prestazioni mensili pari a 80 ore di servizio.