Il dolore della marineria vastese per l'improvvisa scomparsa di Nicola Sarchione

Un malore improvviso ha strappato all'affetto dei suoi cari Nicola Sarchione, 50 anni, di Vasto. Sarchione era a bordo di un peschereccio della flottiglia vastese a largo della costa locale.

Il mezzo ha fatto immediato rientro in porto, a Punta Penna, dove gli operatori giunti per i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dovuto ad un arresto cardiocircolatorio. La notizia della morte di Nicola Sarchione ha profondamente scosso tutta la marineria vastese che si è stretta attorno ai familiari dello sfortunato marittimo.

I funerali saranno celebrati nella mattina di venerdì 19 aprile, alle ore 10, nella chiesa di San Marco.