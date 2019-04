Nuovi asfalti in via Roma e corso Umberto I, al via i lavori nel primo pomeriggio

Avranno inizio nel primo pomeriggio i lavori di messa in sicurezza di via Roma e Corso Umberto I nel tratto stradale nei pressi degli studi dei medici. Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale è predisposto il divieto di transito e di sosta, con rimozione su entrambi i sensi di marcia dalle ore 12.00 del 18 aprile 2019 alle ore 14.00 del 19 aprile 2019.

“Era un intervento atteso dai commercianti e da quanti utilizzano questi due importanti strade di comunicazione cittadina. Un intervento importante per riqualificare il centro storico per una migliore fruizione viaria” ha affermato l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che si premura di scusarsi con i cittadini per gli eventuali disagi.

“Un’attenzione particolare – conclude Lippis – per le prossime festività pasquali e patronali che non mancheranno di richiamare un gran numero di persone anche per i riti religiosi”.

“Non si tratta di un intervento spot – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – ma come ho avuto modo di comunicare in Consiglio comunale l’assessore alla Manutenzione ha predisposto un articolato piano asfalti che interesserà più quartieri della città”.

Per quanti si recano in centro di consiglia di parcheggiare via Istonia, via Duca degli Abruzzi, via De Vito, piazza Artese, piazza Amendola e piazza Aldo Moro.