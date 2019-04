Lavori di asfaltatura: il Pd di San Salvo punta il dito, “Sono interventi spot”

Dopo sette di immobilismo manutentivo della viabilità cittadina ci saremmo aspettati un rifacimento ex novo di tutte le arterie cittadine partendo dalle strade più gravemente danneggiate e che di certo non sono quelle sulle quali l’amministrazione di centrodestra sta effettuando interventi spot annunciati come fossero grandi opere.

Gettare catrame su strade che stanno involvendo su se stesse non è segno di messa di sicurezza ma di sola apparenza. L’asfalto in molte arterie della città non solo è logorato dal continuo traffico quotidiano ma presenta anche e soprattutto pronunciati avvallamenti e cedimenti ben visibili segno che il “cappotto” sottostante sta iniziando a cedere a causa di una assente manutenzione avvenuta in questi anni.

Togliere il vecchio per mettere il nuovo con tutte le accortezze necessarie per una vera e propria messa in sicurezza. Questo è il vero rifacimento di un manto stradale che ormai non regge più. Ma per l'amministrazione di centrodestra fatta di apparenze, slogan e annunci tutto ciò è un discorso lontano soprattutto quando si è di fronte, come purtroppo è, a casse comunali ridotte allo zero.

Nei giorni scorsi erano stati annunciati interventi di rifacimento del manto stradale su via Petrarca, via Fontana Nuova, via Fabio Filzi, […]. La verità è che nessun nuovo asfalto è stato effettuato. Solo rattoppi per chiudere lavori di scavo. Questo è quanto ha fatto l’amministrazione di centrodestra e che ha "venduto" alla città come un grande e importante intervento.

L'amministrazione comunale ha infine da poco annunciato il rifacimento del manto stradale anche su via Roma - e a dirla tutta già annunciato nel precedente comunicato e su c.so Umberto I.

Continuiamo però a non comprendere il criterio di scelta di una strada al posto di altre che meriterebbero - a detta anche dei cittadini – di rifacimenti ben più urgenti. L’assessore Lippis e la sindaca Magnacca parlano di “attenzione alle festività pasquali”. Predisporre un divieto di transito e sosta fino alle 14 di domani 19 aprile su via Roma e su c.so Umberto I denota invece la pessima attenzione che l’amministrazione ha per i commercianti che vedono in queste festività pasquali una “boccata di ossigeno” e che si vedranno invece posizionati dinanzi alle proprie attività cartelli di sosta e transito e mezzi di lavoro che vanno e vengono.

L'amministrazione di centrodestra ha dimostrato ancora una volta la sua pessima capacità di governare la città.

San Salvo e i cittadini meritano rispetto. San Salvo merita un ripristino ex novo del manto stradale. Basta rattoppi.