Acque di balneazione, ripresi in controlli dell’Arta sulla costa abruzzese

Sono ripresi lungo la costa abruzzese e nei laghi di Scanno e Barrea (L'Aquila) i campionamenti di Arta Abruzzo per il monitoraggio delle acque di balneazione.

Proseguiranno fino al 30 settembre. Secondo il calendario approvato dalla Regione Abruzzo i primi controlli avrebbero dovuto svolgersi lunedì 15 aprile, ma a causa di condizioni meteo avverse sono stati effettuati martedì. Le analisi sono in corso nei laboratori dei Distretti provinciali di Pescara e L'Aquila. I risultati non conformi saranno prontamente comunicati a sindaci dei Comuni interessati, Asl competenti per territorio, Regione Abruzzo e Capitanerie. Nei casi previsti dalla normativa si provvederà a effettuare campionamenti suppletivi. Gli esiti analitici relativi a tutti i punti di prelievo regionali saranno pubblicati su www.artaabruzzo.it. I dati sono disponibili anche sul Portale Acque del Ministero della Salute all'indirizzo www.portaleacque.salute.gov.it.