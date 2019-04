Il sindaco Magnacca all’Arap, “Evitiamo aumenti di costi a carico delle aziende”

Il sindaco Tiziana Magnacca ha partecipato ieri mattina a Casoli alla riunione della Consulta territoriale dell'Arap (Agenzia regionale per le attività produttive) per analizzare il consuntivo delle tariffe consortili a carico delle imprese.

La zona industriale di San Salvo è inserita tra gli agglomerati industriali gestiti da questa agenzia regionale. In particolare il sindaco di San Salvo ha chiesto ai vertici dell’Arap di verificare se ci sono stati o sono stati previsti aumenti “per evitare ulteriori costi da sopportare a carico delle aziende visto il perdurare della crisi economica”.

“Tenendo anche conto delle sollecitazioni che ho raccolto dalle imprese di Piana Sant’Angelo – commenta il sindaco Magnacca – ho ribadito ai vertici Arap di procedere al ripristino degli impianti di illuminazione manomessi o danneggiati oltre all'ampliamento della rete che non deve andare a carico dei consorziati ma a valere su fondi regionali. Non solo. Ho ricordato, anche a seguito degli incontri che si sono svolti nell’aula consiliare la necessità di arrivare alla realizzazione di interventi di videosorveglianza e di altri strumenti di controllo del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza”.

Il sindaco ha inoltre ha invitato a lavorare a livello centrale per rivedere la fiscalità sugli immobili a carico dei capannoni, che nello specifico parlando di Imu é interamente versata dalle imprese sansalvesi allo Stato senza che neppure un centesimo resti sul nostro territorio.

“Occorre lavorare in rete con le associazioni di categoria per far comprendere come l'attuale sistema fiscale vada rivisto perché non produttivo di alcun beneficio né per le imprese né per i comuni e quindi per i cittadini” ha concluso Tiziana Magnacca.