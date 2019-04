Suor Alessandra Smerilli nominata Consigliere dello Stato da Papa Francesco

Una carica prestigiosa quella che suor Alessandra Smerilli ha ricevuto da Papa Francesco: il pontefice l'ha nominata consigliere di stato della Città del Vaticano. Originaria di Vasto, si è diplomata al liceo scientifico Raffaele Mattioli e nel 1993 suor Alessandra lascia la città e si trasferisce a Roma per diventare una sorella dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco e per iniziare gli studi di economia.

"Il suo mandato, che viene svolto collegialmente insieme ad altri consiglieri, riuniti nella Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, è di cinque anni", spiega una nota dell'Auxilium, unica università pontifica affidata alle donne e dove suor Alessandra è docente ordinario di economia politica. Nello specifico il consigliere di stato presta assistenza nell’elaborazione delle leggi vaticane e in altre materie di particolare importanza.

"E' stata una sorpresa", afferma suor Alessandra, "carica di gioia ed entusiasmo. Non pensavo che questa notizia avesse una simile risonanza, forse perchè è la prima volta che questo incarico viene affidato a una donna e di questo ne sono molto felice". Suor Alessandra è sempre stata attenta alle disuguaglianze non solo economiche ma anche tra uomo e donna, ed è stata proprio la donna il tema del suo intervento in occasione della Gmg diocesana che si è tenuta a Vasto sabato scorso. "Spero di poter dare il mio contributo in materia di economia e promuovere un economia civile", commenta suor Alessandra, "che mette al centro l’uomo, il bene comune, la sostenibilità e l’inclusione sociale seguendo quello che anche papa Bergoglio sostiene nella sua enciclica Laudato Si'". Suor Alessandra è l'economista più ascoltata dalla Cei e autrice del libro "Pillole di economia civile e del bene comune".

Oltre alla docenza nella Facoltà «Auxilium», ha incarichi di insegnamento in altre istituzioni universitarie, è membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, ed è tra gli esperti del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta da un Consigliere generale e da cinque Consiglieri di Stato, è l’organismo che esercita il potere legislativo nello Stato della Città del Vaticano. È il dicastero che detiene l'amministrazione de facto dello Stato della Città del Vaticano, sovrintendendo alla maggior parte delle funzioni pubbliche e rappresentando lo Stato in vece del Papa.

Soddisfazione da parte della preside dell'Auxilium, Pina Del Core, e da tutta la comunità accademica, "Ringraziamo Papa Francesco per la fiducia che, ancora una volta accorda alla nostra facoltà, attraverso la scelta di uno dei nostri membri". Le congratulazioni sono arrivate anche dal primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, "Sono orgoglioso come sindaco, ma ancor più come amico per il prestigioso incarico della vastese Alessandra Smerilli", ha affermato, "auguri di buon lavoro da parte di tutta la città".