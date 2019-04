Pasqua senz'acqua ma non è una sorpresa dell'uovo

La S.A.S.I., società gestrice del servizio idrico, ha comunicato la interruzione della fornitura di acqua per i giorni che vanno 19 al 28 Aprile a partire dalle ore pomeridiane (in alcune zone di Vasto) e in serata in gran parte dei comuni del territorio vastese.

A San Salvo mancherà l'acqua dalle 22,30 di oggi sino alle 6,30 di domattina e così fino al 28 Aprile.