Civeta, il Riesame rigetta l’istanza di dissequestro della terza vasca

Il Comitato Difesa del Comprensorio del Vastese e il Forum H2O esprimono soddisfazione per il rigetto da parte del Tribunale del Riesame di Chieti dell'istanza di dissequestro della terza discarica dell'impianto CIVETA a Cupello, sottoposta a sequestro circa 30 giorni or sono dai NOE su disposizione della Procura di Vasto.

Da tempo ci stiamo battendo per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Abruzzo e per un rapido abbandono delle discariche che storicamente hanno dato sempre grandi problemi. Tra l'altro stiamo studiando la documentazione relativa al CIVETA e stanno emergendo problematiche a nostro avviso estremamente preoccupanti che ci inducono a moltiplicare l'impegno su questo impianto.

Riteniamo inconcepibile, infine, che sussistano ancora timidezze da parte di troppi amministratori locali e regionali rispetto al progetto per la nuova discarica (la cosiddetta "quarta vasca") depositato direttamente dal privato Cupello Ambiente, il gestore della terza vasca per conto del CIVETA.

Ci apprestiamo a depositare nuove osservazioni contrarie all'intervento: vedremo chi sarà con noi tra amministratori dei centri del vastese e candidati.