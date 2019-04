Stagione balneare: conto alla rovescia, primi ombrelloni sulla spiaggia di San Salvo

Conto alla rovescia per la stagione balneare.

In questi giorni, complice il bel tempo e il rialzo delle temperature, sono stati piantati i primi ombrelloni sulla spiaggia di San Salvo. Alcuni lidi, per le festività pasquali e per le altre ricorrenze di festa, saranno aperti e secondo le stime, in molti, per la giornata di pasquetta, opteranno per il mare piuttosto che per la campagna o la montagna.

Piano piano il litorale sansalvese inizia a trasformarsi per la 'bella stagione'.