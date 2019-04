Torzi di carciofo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il verde che accomuna molti dei nostri politici vincenti sembra restare mera speranza di un minimo coordinamento degli eventi in chiave turistica di questo territorio.

Festa del Carciofo e Festa di San Vitale devono proprio essere sovrapposte?

A qualche kilometro di distanza due eventi, che hanno tutte le carte in regola per essere vincenti, si sovrappongono e presentano dei programmi che non definirei attrattivi di turismo (peraltro la sovrapposizione c'è stata anche l'anno scorso).

Termoli, Vasto e persino le uncinettine di Trivento vi fanno 10 a 0, e credetemi non è questione nè che non ci sono i soldi nè di colori politici è solo questione di coraggio nel volere il miglioramento ovvero amministrare il condominio.

L scarciofn arichiene d Sand Salv