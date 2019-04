Pasqua sulla neve, si scia a Campo Imperatore

Oltre mille persone hanno raggiunto questa mattina le piste di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, usufruendo della funivia che parte ogni mezz'ora, fino alle 17, da località Fonte Cerreto per arrivare in quota, a 2.200 metri. La temperatura, zero gradi questa mattina all'apertura degli impianti, si attesta sui 6 gradi in una giornata soleggiata e senza vento; l'altezza del manto nevoso, grazie alle recenti precipitazioni, varia dai 40 ai 150 centimetri. A disposizione degli sciatori tutte le piste e le due seggiovie, Fontari e Scindarella.